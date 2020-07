McDermott se pronunció luego de que el Comité para la Protección de los los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) hiciera pública la denuncia que la vicepresidenta Ramírez formuló en su contra, por el delito de difamación.

En ese sentido, el periodista señaló que el artículo fue el resultado de una investigación ardua sobre el papel que ha jugado en el país el ‘Memo Fantasma’ y cómo ha burlado a la justicia por más de 30 años.

Recalcó también que en medio de esa búsqueda de información, hallaron el presunto vínculo comercial que existe entre Ramírez, su esposo y el narcotraficante.

Vea también: ¿Qué turno le tocará a Colombia en el acceso a la vacuna del coronavirus?

Sin embargo, el reportero aclaró que jamás se insinuó que tanto la vicepresidenta como su esposo Álvaro Rincón, estuvieran relacionados con hechos criminales o que hubiesen participado en ellos.

“No hay nada que no esté probado. Nunca acusamos a la vicepresidenta ni a su esposo Álvaro Rincón de conductas criminales, solo que había esta relación comercial”.

Precisó además que no era posible que Ramírez conociera los alcances criminales de Guillermo León Acevedo, porque no existía contra él una orden de captura.

“No hay ninguna evidencia que ellos supieran que él era narcotraficante. Él no tenía orden de captura y todavía hoy no la tiene”, manifestó.

El reportero extranjero desmintió que a través del medio InSight Crime al que pertenece, no se hubiera entrevistado tanto a la vicepresidenta como a su pareja, antes de publicar el artículo.

“Eso no es verdad. Yo conocí a Martha Lucía Ramírez hace más de 15 años, tengo varias conversaciones por whatsapp. Ella me llamó el 22 de junio para preguntarme varias cosas y para que hiciera una declaración”, dijo.

Le puede interesar: ¿En qué consiste el mínimo vital a mujeres embarazadas por violación?

Precisó además que “yo hablé con ella antes de publicar y entrevisté al señor Rincón también. Había todo el derecho de responder(...) Estoy muy confundido porque ella ve que hay una conducta que merece un proceso criminal y la verdad esto no se trata de mí”.

Jeremy McDermott aseguró que es preocupante que no se pueda investigar a un alto funcionario, por las consecuencias que esto puede generar.

“¿Cómo es posible que un periodista deba pensar si investiga a una figura pública como la vicepresidenta, porque tiene el riesgo de pasar más de 4 años en la cárcel, si a ella no le gusta la historia?”, sentenció.

El reportero defendió su investigación tras asegurar que tiene las pruebas de que habló telefónicamente con Ramírez durante más 40 minutos, en los que ella le pidió hacer una rectificación pública.

“Yo hablé más de 40 minutos el 22 de junio donde ella me pidió una declaración pública, donde la exonerara a ella de cualquier vínculo con ‘Memo Fantasma’ y le dije que ese no es mi papel, que yo soy periodista. Además, hay un vínculo comercial entre el esposo de ella y Guillermo Acevedo, eso está comprobado y no puedo hacerlo”, concluyó.