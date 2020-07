El presidente de la República, Iván Duque, se refirió por primera vez al viaje que realizó a San Andrés, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, junto a su hija y a una amiga de ella, en medio del aislamiento preventivo obligatorio que vive el país, y dijo que cada persona tendrá que enfrentar sus actos.

Según Duque, “no nos quedemos en análisis de situaciones particulares, hablemos del análisis general y del país, del comportamiento de Colombia”, expresó en entrevista con Alerta Bogotá.

Aseveró que “no me voy a poner a hacer juicios de valor porque yo creo que cada persona sabe enfrentar sus circunstancias y lo tendrá que hacer con claridad, concentrémonos en lo que tenemos que hacer de aquí para adelante”.

Cabe recordar que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fue denunciado ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, por un viaje oficial que hizo a San Andrés, acompañado de su esposa, su hija y una amiga de la menor.

Barbosa se defendió de esta polémica y aseguró que no hubo nada irregular en este viaje al que además asistió otra menor -amiga de su hija-, lo que ha sido criticado en medio de la pandemia por el coronavirus y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno.

Explicó en su momento que el viaje se trató de una comisión oficial que hizo la Fiscalía a San Andrés y que había sido programada previamente.

“Mi hija me comentó que quería viajar conmigo, yo solicité las informaciones respectivas legales a propósito de eso y no existe ningún tipo de problema disciplinario ni penal, respecto al traslado de mi hija y la menor que la acompañó, ni a mi esposa que estuvo cumpliendo unas funciones en el marco de sus actividades”, afirmó.

Aseguró que su hija no salió de la habitación y que él, antes que Fiscal, es padre de familia. “Jamás expondría a mi hija a una situación que tenga que ver con peligro sanitario ni paseo alguno, de entrada decirles que no hay restaurantes, no hay comercio, no hay playas abiertas (…) es una niña que es culpabilizada por acompañar a su papá, ni siquiera salió de la habitación. Solamente me estaba acompañando”.

Barbosa manifestó que pedía que se pusieran la mano en el corazón porque su oficio durante esta emergencia sanitaria lo ha obligado a trabajar 24 horas al día.

“Tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el corazón de alguien que más allá de Fiscal es padre de familia y decir que siempre que tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia lo haré, no existe prohibición legal ni constitucional alguna”, apuntó.