No voy a ser factor de crispación, enfrentamiento o pugnacidad: Margarita Cabello

Con los votos de 83 congresistas, la exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco fue elegida como procuradora General de la Nación, en la plenaria del Senado de la República.

La nueva funcionaria agradeció la designación hecha por Congreso y prometió que desde la Procuraduría no será factor de división o pugnacidad.

“No voy a ser factor de crispación, enfrentamiento o pugnacidad, ya hay muchos haciéndolo equivocadamente, a ello no me convoquen, yo quiero unir, quiero articular, quiero impulsar para concertar, de ahí no me quiero mover porque son muchos los desafíos que tenemos por delante, como para que perdamos tiempo en ciegas pugnacidades”, indicó.

“Voy a ser adversaria infatigable de los corruptos, aliada perseverante de los servidores que quieran acertar y dar resultados y vocera comprometida de la gente y de sus problemas”, añadió.

Cabello afirmó que trabajará para combatir la corrupción, perseguir a quienes se roban los dineros públicos y para fortalecer las funciones preventiva y de control de gestión que tiene la Procuraduría.

“Tenemos que modernizar el concepto de la lucha contra la corrupción, que parece actuar con paliativos, pero no con instrumentos que propicien el cambio deseado, una administración pública y transparente, que actúe como si estuviera dentro de una pecera donde todo está expuesto, nada está oculto, limpia, cristalina y bajo el escrutinio permanente de la sociedad”, manifestó.

Margarita Cabello dijo además que se siente orgullosa de ser la primera mujer en llegar a la jefatura del Ministerio Público, en toda la historia de Colombia.

“Este apoyo lo entiendo como un reconocimiento a mi vida profesional, debo decirlo honestamente, una vida pulcra y responsable, siempre al servicio de la justicia y de las decisiones con objetividad”, sostuvo.

“Lo entiendo también como una exaltación a las mujeres de Colombia, que hemos logrado ascender peldaño a peldaño para conquistar espacios de la vida pública y privada que hasta hace algunos años eran una aspiración lejana y hoy son una conquista y una esperanza para millones de mujeres que luchan a diario para alcanzar posiciones que nunca imaginaron”, añadió.

La nueva Procuradora General de la Nación prometió que trabajará sin descanso para ofrecer resultados y brindar garantías a todos los ciudadanos.