Nombramiento de hijo de ‘Jorge 40’ pone en entredicho la coalición: Pastrana a Duque

Duras críticas hizo el expresidente Andrés Pastrana Arango al nombramiento de Jorge Tovar, hijo del exparamilitar ‘Jorge 40’, como nuevo director de víctimas del Ministerio del Interior.

Según Pastrana, este tipo de designaciones de parte del Gobierno, están poniendo en entredicho la coalición política.

Por medio de su cuenta en Twitter, Pastrana señaló: “Desafortunadamente personajes como este, por razón de sus relaciones de sangre, ponen en entredicho los principios y la moral de nuestra coalición. No podemos untarnos de Jorge 40, señor Presidente”.

La designación de Tovar generó polémica y hubo sectores políticos que lo defendieron advirtiendo que no se le puede juzgar por los crímenes cometidos por su parte.

De hecho, la ministra del Interior, Alicia Arango, afirmó que no se puede atacar a una persona por las relaciones de sangre que tenga.

El propio Tovar, en diálogo con La Fm, dijo que él debería ser juzgado por su trabajo y no por ser hijo del exjefe paramilitar, alias ‘Jorge 40’.

“No existen por los delitos de sangre. A mi no me pueden juzgar por lo que hizo mi padre, espero que me empiecen a juzgar por mi trabajo (…) Me he ganado el lugar en el que estoy, por lo que he trabajado y no por ser hijo de mi padre”, manifestó.

Además, en la misma entrevista indicó que su deseo es que su padre regrese al país para que responda por sus crímenes “y pueda hablar y reparar a las víctimas”.

Jorge Tovar lleva trabajando como contratista para el Ministerio del Interior desde el año 2018, y en las últimas semana ha venido apoyando la entrega de más de un millón de mercados para las familias más vulnerables en medio de esta cuarentena.