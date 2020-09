'Ñoño' Elias aseguró que contará toda la verdad sobre el caso Odebrecht

Fuentes de la Comisión de Acusación confirmaron que el exsenador Bernardo 'Ñoño' Elías acudió a una citación que estaba programada desde hace varias semanas dentro del caso de Odebrecht contra el expresidente Juan Manuel Santos.

Posteriormente la audiencia fue cancelada puesto que el mismo excongresista, condenado por este escándalo de la multinacional brasilera, afirmó que no tenía conocimiento de las misma y que había adquirido otros compromisos.

Según fuentes de la célula investigativa de la Cámara de Representantes, el exsenador del partido de la U afirmó que acudirá a una celebración eucarística y que pedirá que se conozca toda la verdad sobre el caso Odebrecht porque hay pocas personas que están pagando por esos hechos de corrupción.

De acuerdo a los representantes investigadores del caso sobre Odebrecht, esta diligencia fue reprogramada para el próximo 14 de septiembre en la Comisión de Acusación.

De acuerdo al representante John Jairo Cárdenas, el citado estaba notificado con antelación y se habían hecho los trámites con el Inpec.

"Se había hecho el trámite necesario con el Inpec a efectos de garantizar que estuviera acompañándonos, pero para sorpresa nuestra cuando después de una larga espera aparece el Ñoño Elias y no expresó que no había sido informado por parte del Inpec sobre la diligencia, motivo por el cual él no podía, sin el acompañamiento de su defensa dar declaración alguna", señaló el representante Jhon Jairo Cárdenas, uno de los investigadores del caso.

Estas diligencias hizo parte de la nueva investigación que está en curso contra el expresidente Santos tras las declaraciones que realizó el propio excongresista Bernardo Elías, en una entrevista.