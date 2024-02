El ministro de Defensa, Iván Velásquez, cerró la puerta a la posibilidad de la creación de las brigadas de seguridad cómo lo propuso Fedegán, que buscaba que las mimas fueran conformadas por civiles para la protección del gremio ganadero.

Velásquez, catalogó esta idea como una forma de autodefensa por lo que afirmó debe servir la experiencia del pasado.

"Los delitos son combatidos por las autoridades y no por los particulares. El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya y no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente ante ningún acto delictivo que esa es una forma de autodefensa", dijo Velásquez.

A pesar de que el alto funcionario no ha escuchado la propuesta del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera; resaltó que netamente debe existir una colaboración ciudadana con la Fuerza Pública.

"Toda la experiencia del pasado, nos debe servir, cómo ocurrió con las Convivir y luego cómo se desarrolló en los paramilitares en los años 90. Una cosa es la colaboración que la ciudadanía debe darle a la fuerza pública para que actúe y otra es, la organización de grupos ciudadanos para enfrentar las acciones delictivas", agregó.

Cabe mencionar que el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Lafaurie Rivera, señaló que este proyecto no tiene relación con el paramilitarismo, sino que se trata de una iniciativa solidaria para combatir la inseguridad y generar escenarios de confianza entre los ganaderos.

"Esto no se trata de paramilitarismo como lo dicen algunos sectores sino de generar escenarios de confianza e incluso como se ha hecho aquí tradicionalmente donde siempre ha habido dirigentes gremiales que han tenido una relación activa con la fuerza pública", sostuvo.

La estrategia busca abordar los altos índices de extorsión, abigeato, invasión de tierras y secuestro a nivel nacional, con especial atención a la alta incidencia que se registra en el departamento del Cesar.