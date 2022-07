Nos están anticipando una dictadura legalizada a través de proyectos de ley: senadora Cabal

“Entonces él (Roy) nos dice que vamos a ponernos todos de acuerdo, en conclusión, va a haber otro tipo de fórmulas, pero al final es lo mismo, es una aplanadora donde se acomodó a por lo menos las tres cuartas partes del Senado, en el Congreso ya tenían mayoría y queda claro que no existirá forma alguna de oposición, así de sencillo”, expresó.

Con relación a la reciente decisión del ex presidente Álvaro Uribe con relación al gobierno entrante, indicó que, “yo pienso que él (Uribe) siempre ha tenido una condición de mirar más allá en cuanto a lo que le conviene o no le conviene a Colombia, yo lo viví cuando Juan Manuel Santos. Nosotros fuimos una oposición, que en algunos casos apoyo propuestas del gobierno porque le parecieron buenas, yo en este momento sinceramente no sé qué va a salir bueno de ese gobierno, no lo sé”.

“Mientras que durante el Gobierno de Iván Duque tristemente no fuimos partido de Gobierno como es claro, de mis proyectos ninguno prácticamente fue promovido, salvo uno que era el del GLP para ayudar a abaratar los costos del consumo del gas licuado propano y el abastecimiento para carros, taxis, que eso va directo al bolsillo, sólo ese porque quien lo promovió fue un ponente del partido de la u, de resto absolutamente nada”, concluyó.