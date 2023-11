"Nosotros no necesitamos que nos miren con sesgo político": Fico Gutiérrez a Petro

Durante la cumbre de alcaldes y gobernadores que realiza Findeter en Cartagena, los mandatarios electos hablaron de los retos que tienen en sus territorios.

En uno de los espacios integrado por los mandatarios elegidos en las ciudades capitales del país, como Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, Federico Gutiérrez, alcalde electo de esta última ciudad, se refirió a la cercanía que tiene el presidente Gustavo Petro con algunos mandatarios y el aislamiento que han sentido otros por la política del Gobierno Nacional.

"El país no va bien y el país tiene que redefinir un rumbo muy rápido y por eso desde este espacio creo que le podríamos decir al presidente Petro quien dirige al país, es que, las elecciones ya pasaron, ya hay un nuevo equilibrio político regional y nacional muchos de los alcaldes electos no hemos compartido esa visión que tienen de país que muestra que vamos mal", indicó el nuevo mandatario de Medellín.

Además, se refirió a las cifras de crecimiento económico y lo que podrían afectar a la región los números que están en rojo, "eso del decrecimiento terminó siendo cierto. ¿Cómo la industria viene cayendo de manera consecutiva en medición de cinco meses? ¿Cómo estamos tocando niveles de decrecimiento parecidos a los de pandemia?".

Y continúo cuestionando al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro: ¿Cómo va a ser posible eso en un país como el nuestro que veníamos creciendo económicamente? ¿Cómo va a ser posible que Colombia salga adelante o nuestros municipios o que generemos oportunidades de empleo estando mal? Por ejemplo, en construcción de vivienda, si la vivienda interés social ha caído en venta cercana al 68%, los impactos se van a empezar a ver este año entrante y eso va a ser gravísimo", sostuvo.



Posteriormente, Gutiérrez hizo una invitación al presidente Gustavo Petro para que se reúna con los alcaldes y gobernadores electos, en un espacio que se hable de territorios.

"Yo lo primero que le diría al Gobierno Nacional es que nos debería convocar para que miremos cómo juntos desde las ciudades vamos a hacer que el país crezca, porque las ciudades somos los motores económicos de los países y si no se entiende que es desde acá, desde cada uno de estos municipios en los que se debe construir territorio al país no le va a ir bien".



Y añadió, en medio de su discurso, que "nosotros no necesitamos que nos dejen aislados, ni que nos miren con sesgo político. Esta no es una discusión de izquierda, de derecha o centro, esto no lo es, esta es una discusión alrededor del sentido común y y las cosas hay que hacerla, la seguridad hay que garantizarla, el empleo hay que garantizarlo y no existe mejor política social que la generación de empleo".

Finalmente, el mandatario electo por los medellinenses aseguró que con los empresarios no se debe pelear, porque son quienes podrían generar empleos en el país.

"En Medellín nosotros somos distrito, innovación ciencia y tecnología, entonces, sin el concurso del capital privado sería imposible, el 97% de los empleos los genera el sector productivo por eso hay que entender que los empresarios son fundamentales y hay que cuidarlos, yo no entiendo la política cuando se ataca al empresariado. Hay que generar empleo. Yo soy pro empresa, yo soy pro empleo y eso es lo que vamos a cuidar", apuntó.