Nosotros no tenemos que infiltrar a nadie: responde Miguel Ángel del Río a campaña de 'Fico'

El abogado Miguel Ángel del Río del Pacto Histórico, aseguró que la campaña de Gustavo Petro no contrató a personas para infiltrar la campaña del también candidato presidencial, Federico Gutiérrez.



En diálogo con RCN Mundo, el abogado señaló que, “hay personas de esas campañas que están cansadas de la corrupción y se han puesto en comunicación con nosotros para advertirnos en qué lugar están comprando votos, en qué lugar están vendiendo y negociando la venta de votos, regalan cascos a cambio de entrega de respaldo”.



En ese sentido, Del Río señaló que desde la campaña no hay necesidad de hacer ese tipo de prácticas reprochables. “Aquí el tema no es que la campaña de Gustavo Petro contrató a un número determinado de personas para infiltrar la campaña de contrarios. Nosotros no tenemos necesidad de hacer eso, entre otras cosas que es una conducta reprochable venga de un lado o venga de otro. Lo único que tenemos certeza es la corrupción electoral en cabeza de la campaña de Federico Gutiérrez y eso es lo que vamos a atacar”, dijo.

Le puede interesar: Pedimos a la Fiscalía que investigue supuestas infiltraciones en campaña de 'Fico': Luis Felipe Henao



Agregó que nunca ha señalado que desde la campaña de Gustavo Petro se tenga infiltrada la campaña de Gutiérrez, a pesar de la información publicada por la Revista Semana.



“Yo tuve una comunicación con un periodista de la Revista Semana y el periodista sacó la información de acuerdo a su propio criterio. Yo lo que he dicho es que hay muchísima gente voluntaria que nos informa, que denuncia y que nos pasa información que será puesta ante las autoridades”.