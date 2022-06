Destacó que estarán en alerta máxima frente para que los resultados sean totalmente transparentes. “En la medida que detectemos el más mínimo indicio de fraude le contactaremos a la autoridades del país y de carácter internacional también”, indicó el jefe de debate.

Es así que no desaprovechó para invitar a la ciudadanía a participar de la jornada electoral de manera masiva sin intervenir con eventos violentos.

“No hacemos ningún llamado violento, convocamos a todo el pueblo colombiano a que se movilice en defensa de la democracia pacíficamente. La movilización más importante será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las urnas”.

Finalmente, Prada también se refirió a los temas de seguridad en Santander, en especial qué se haría en una eventual presidencia para atender los incidentes delictivos por personas extranjeras.

“Debemos abrir las relaciones con Venezuela. Lo único que no vamos hacer es una política de migración de violencia y rechazo al pueblo vecino. Lo que no puede pasar es que no haya relaciones consulares y que en toda la frontera se haya construido sobre la base de la ilegalidad y la pelea política”, expresó.

