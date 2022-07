Nueva crítica de Álvaro Uribe a la JEP: comparó los casos de exguerrilleros y militares

El expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los críticos implacables de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al considerar que premia la impunidad de los excombatientes de las Farc.

Cabe recordar que hace algunos meses Uribe reveló su propuesta de Referendo popular, en el cual pone a discusión a los miembros del Centro Democrático, otros partidos y movimientos sociales, en el cual propuso acabar con la JEP.

Además, Uribe aseguró que el único propósito del hoy presidente de la Jurisdicción de Paz, Eduardo Cifuentes, es mantener los “privilegios” que tienen los exjefes de las Farc y por eso lo tildó de “politiquero”.

“El doctor Cifuentes de la JEP, cuando no insulta distorsiona, su único argumento es mantener los privilegios de Farc. No es magistrado sino politiquero que aumenta la ilegitimidad de la JEP”, indicó Uribe en su momento.

Este martes, el expresidente volvió a criticar a la JEP, al indicar que los exguerrilleros que confiesan sus crímenes pueden continuar en libertad, situación muy distinta a la de los militares que también han delinquido.

"Ante JEP un ex guerrillero mantiene su libertad reconociendo delitos, que era su código de conducta; Un militar se expone a 20 años d cárcel si no reconoce delitos, lo contrario a su deber ser. Muchos se auto incriminan de lo no cometido. Urge trato realmente diferente", escribió Uribe en sus redes sociales.