Nueva pelea en el Senado por legalidad de las sesiones virtuales

La Comisión Primera del Senado discute en tercer debate un proyecto de ley con el cual se busca reglamentar las sesiones virtuales del Congreso de la República.

Sin embargo, durante la sesión se presentó un enfrentamiento que tuvo como protagonista al senador Gustavo Petro y a la senadora Paloma Valencia.

La pelea arrancó por cuenta de que algunos legisladores, entre ellos Petro, decidieron acudir de manera presencial al recinto para discutir las iniciativas.

No obstante, como los micrófonos en el Capitolio no estuvieron habilitados, se armó problema y tanto él como otros legisladores anunciaron su retiro del debate.

“Lo que está sucediendo es que el presidente de la comisión dice que sí podemos venir a sentarnos, pero no podemos usar los servicios de la Comisión Primera, me los han quitado, me están impidiendo mis derechos fundamentales políticos, ese argumentico es deleznable; es que el micrófono no es el problema, el problema es que es en la sede del Congreso en donde se hacen las leyes de la patria”, manifestó Petro.

Esto llevó a la senadora Paloma Valencia a responderle, de forma vehemente, recordándole cuando sesionó de forma virtual desde Cuba.

“Le quería preguntar al senador Petro si lo de estar sub júdice también se le aplica a usted cuando le gustaban las sesiones virtuales cuando estaba en Cuba, porque entiendo que el problema suyo es que no había pedido permiso para salir del país en sesiones, entonces sí le parecieron bien cuando estaba en Cuba”, manifestó Valencia.

Otros congresistas como Rodrigo Lara, que también hizo presencia en el recinto, presentó la misma queja. “No podemos votar aquí en el recinto, los sistemas están apagados y no entendemos por qué no se ha dispuesto todo aquí para que podamos ejercer nuestro derecho constitucional al voto, no podemos votar”, indicó.

Legisladores como Roosevelt Rodríguez y Alexander López, se retiraron de la plataforma virtual y decidieron no participar del debate.

Resolución

Por su parte, el presidente de la Comisión Primera, Miguel Ángel Pinto, reveló que la mesa directiva del Senado expidió una resolución a través de la cual se establece que se sesionará de manera virtual y se ordena la adecuación de todos los sistemas para garantizar la participación de los que quieran trabajar desde el Capitolio.

“Se le concede un plazo de un mes, contado a partir de la expedición de esta resolución, para que la Dirección Administrativa desarrolle un plan tecnológico que permita el enlace de la plataforma virtual de reuniones con el sistema del recinto para la debida comunicación a quienes deseen asistir presencialmente”, dijo.

Sin embargo, algunos manifestaron que una resolución no puede sustituir el reglamento del Congreso y advirtieron que para modificar la Ley 5ª, se debe hacer de forma presencial.