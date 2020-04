Nueva pelea frustra votación virtual de proyectos en el Congreso

Pero fue lo único que se aprobó, ya que el resto de la sesión se dedicó a discutir una proposición para fijar un protocolo con base en la Ley 5ª, para adelantar las votaciones de los proyectos de ley a través de medios virtuales.

Algunos senadores advirtieron que este tipo de sesiones formales y votaciones por medio de estas plataformas, son abiertamente inconstitucionales. Roy Barreras dijo que “son sesiones que no son eficaces, ni legales, ni constitucionales y pueden ponernos al borde del prevaricato”.

Rodrigo Lara cuestionó que los congresistas no estén yendo a trabajar se forma presencial, o mixta, como ya lo permitió el Gobierno para algunos sectores económicos después del 27 de abril.

“El Congreso colombiano está actuando pusilánimemente, cobardemente, es un Congreso cobarde en este momento que está replegado en su casa, miserablemente replegado en su casa mientras el pobre sale a la calle”, afirmó.

Sin embargo, el senador Santiago Valencia, presidente de la Comisión Primera, se defendió y advirtió que detrás de su propuesta de protocolo para trabajar de forma virtual, no hay una presión del presidente Iván Duque.

“Quiero aclarar que a mí nadie me está presionando, y lo único que quiero es que este Congreso funcione con la plena convicción de que lo que estamos haciendo es legal, está ajustado a la norma y hay que entender que estamos en una pandemia. No se trata de un papelito, es la Ley 5ª y ahí no hay nada distinto a eso”, indicó.