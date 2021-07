¿Nueva reforma tributaria tendrá acogida en el Congreso?

Continúa el debate político sobre la nueva reforma tributaria que presentó el Gobierno para recuperar gran parte de los recursos que se perdieron por cuenta de la pandemia.

El proyecto que había impulsado el anterior ministro Alberto Carrasquilla recibió duras críticas porque atacaba directamente el bolsillo de los colombianos, pero esta nueva propuesta al parecer podría contar con el respaldo de las mayorías en el Senado y en la Cámara.

El senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez, que preside una de las Comisiones Económicas, indicó que este proyecto tendría más acogida.

“No va a ser la gran reforma tributaria que el país requiere para generar empleo a largo plazo, pero es para la coyuntura actual del país la que menos onerosa va a ser para los bolsillos de la clase media y pobre colombiana, porque no se toca IVA, no se tocan pensiones y no se baja el umbral de los declarantes de renta”, indicó.

Lo mismo consideró el representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, quien afirma que la iniciativa garantizará la estabilidad de las finanzas públicas.

“No se tocan aspectos que tengan que ver con el IVA, ni con las personas asalariadas bajando el umbral para declarar, o sea que ninguno de los dos aspectos se tiene en cuenta. No es una reforma estructural, pero es una reforma necesaria para garantizar sostenibilidad de deuda pública y sostenibilidad de las finanzas públicas ya de por sí deterioradas”, manifestó.

El senador Ciro Ramírez afirmó que es una buena noticia que la propuesta del Gobierno no atente contra la clase media.

“Es una ley que busca ayudar a los más vulnerables en medio de esta crisis, buscando que tributen los más pudientes, además de darle sostenibilidad a las finanzas públicas y también generar empleo y reactivar el país. No se va a tocar el IVA, no se va a tocar la renta a personas naturales, ni la clase media”, indicó.

Sin embargo, desde la oposición aseguran que cualquier reforma tributaria debe garantizar que los más ricos paguen más impuestos y ello no estaría ocurriendo con esta propuesta, según el senador Roy Barreras.

“Hay unos megaricos, oligopolios, monopolios, personas que viven de la especulación financiera, pequeños grupos, 15 de las 10.000 empresas más poderosas de Colombia se ganan el 30% de lo que se ganan todos los demás colombianos y esas personas están llenas de privilegios, de regalos tributarios. Cualquier reforma tributaria debe quitar esos privilegios y eso significa que los megaricos tienen que pagar más impuestos, pagar lo justo”, manifestó.

El proyecto de reforma fiscal será radicado en el Congreso el próximo 20 de julio, día de la instalación de las sesiones ordinarias de este nuevo periodo constitucional.