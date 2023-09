Nueva revelación de Nicolás Petro sobre ingreso de dineros irregulares a la campaña de su padre

Tras las confesiones de Nicolás Petro ante la Fiscalía sobre que su padre, el presidente Gustavo Petro, conocía de los presuntos ingresos irregulares de dineros a su campaña, RCN Radio decidió preguntarle a varios sectores políticos sobre el tema.

El representante por el Centro Democrático, Juan Espinel, señaló que el Gobierno continúa atacando a los medios de comunicación, vulnerando la libertad de prensa y pidió que se aceleren las investigaciones.

Lea además: Defensa de Nicolás Petro afirma que la Fiscalía está actuando de forma "desesperada"

"Lo que tenemos pedir a la justicia colombiana que acelere la investigación y esperar que la Fiscalía General de la Nación sentencie al hijo del presidente de la República y que investiguen a todos los implicados en este cartel, donde llegaron recursos ilegales que lo llevaron a la Casa de Nariño. Es desafortunado para el país y la comunidad internacional ver como la campaña de Gustavo Petro sobrepasa los topes establecidos. Es lamentable ver todo lo que está pasando con el gobierno del cambio que demuestran estar al lado de la ilegalidad", expresó Espinel.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, agregó que con estas revelaciones sobre si hubo o no ingresos de dineros irregulares a la campaña de Petro Presidente, se debe más a un intento de escandalo mediático mas que una investigación judicial seria e independiente.

Puede leer: Nicolás Petro respondió a las filtraciones sobre su caso: "un juez será quien determine mi inocencia"

"Lo primero que llama la atención que los expedientes judiciales que gozan de reserva terminen en una revista. No hay fragmentos ni partes, el expediente general. No es la primera vez, y eso apunta directamente a la responsabilidad al fiscal general. Igualmente, hay que decir que el hijo del presidente ha dicho que ha sido objeto de presiones por parte de la Fiscalía y eso debe aclararse.

El senador Ariel Ávila dijo que la Comisión Nacional Electoral (CNE) deberá realizar las investigaciones pertinentes sobre los ingresos de dineros y, que la campaña de Petro Presidente se pronuncie al respecto.

"Después de conocer las filtraciones de Nicolás Petro de lo que dijo sobre lo que el actual presidente habría conocido el ingreso de algunos recursos. Hay que determinar tres cosas: ¿Si hubo o no contabilidad paralela, cuánta plata ingresó y en qué se gastó? Hay que determinar si hubo o no favores políticos?, y las directivas de la campaña deberían dar una explicación, si hubo o no ingresos de dineros", explicó Ávila.

Contexto

En medio de la colaboración con la justicia, Nicolás Petro confesó que los empresarios Euclides Torres y Christian Daes hicieron aportes económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero no se registraron ante las autoridades electorales.

“Sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez (hoy senador), entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”, dijo Nicolás Petro en el interrogatorio que reveló Revista Semana.