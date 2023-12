Nuevo cruce entre Bolívar y Quintero, esta vez por el candidato del Petrismo en 2026

“Los votos de Petro para 2026 deben ser heredados por alguien honesto y capaz que nunca haya traicionado sus ideales. Aunque debe haber consulta, Carolina Corcho tiene más méritos en el petrismo que Quintero, Roy, Caicedo o Claudia si se vuelve a camuflar. Falta mucho”, afirmó Bolívar.

Vea también: Fico Gutiérrez pide investigar crisis del Hospital General de Medellín

Sin embargo, tras el mensaje de Bolívar en su cuenta de X, Quintero respondió señalando que la clave no es quién sea el candidato del petrismo, sino quién podrá ejecutar las ideas e iniciativas para el 2026.

“Bolivar, la gente no quiere herederos de nadie. Se trata de recuperar a Colombia para la gente. Que el salario alcance, que la salud llegue, que la gente se pensione. Que las mafias no maten ni se roben la plata de la gente. Que la tecnología, las vías y el conocimiento desaten el potencial dormido de nuestra Colombia. Que los niños tengan computadora, que el campesino tenga internet y vías. No importa alrededor de quién, lo que importa es que suceda”, manifestó Quintero.

Le puede interesar:Daniel Quintero se fue lanza en ristre contra Gustavo Bolívar

Cabe destacar que Bolívar y Quintero han tenido varios 'rifirafes' debido a las críticas de Bolívar al exalcalde de Medellín por renunciar a su cargo para hacer campaña a favor de Juan Carlos Upegui en las elecciones regionales.