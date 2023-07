Nuevo dardo de Claudia López al Gobierno tras levantar restricción del parrillero hombre

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, respondió frente a las acusaciones sobre un posible aumento de los casos de hurto, tras levantar la restricción del parrillero hombre en moto luego de un año del decreto. Recalcó que la comunidad ha sido la que más se ha esforzado para cuidarse entre sí, pero que la culpa también la tiene el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la funcionaria, si existiera más apoyo por parte del de la administración del presidente Petro para aumentar la fuerza de la Policía en la capital del país, podría haber una mejor seguridad en las calles y disminuiría el hurto, además de establecer otras medidas o restricciones.

La comunidad está haciendo su esfuerzo, pero también no podemos imponerle a la comunidad, ni a los taxistas, ni a los comerciantes, ni a los bares, ni a los moteros, medidas adicionales restrictivas cuando el que no está haciendo su parte de la tarea es el Gobierno Nacional que nos quita Policía. No hemos obtenido hasta ahora una respuesta del Gobierno", sostuvo.

Asimismo, explicó que "necesitamos que ese esfuerzo presupuestal de los bogotanos y de la Alcaldía se vea reflejado también en lo que le corresponde al Gobierno Nacional. El señor presidente de la República es el único comandante en jefe de la Policía, basta una orden de él para que nos devuelvan los 1.500 policías que nos quitaron, los necesitamos ya".

Cabe recordar que la Alcaldía de Bogotá informó que a partir de este 01 de julio a las 00:00 horas se levanta la norma establecida desde hace más de un año. Sin embargo, el Distrito aclaró que los demás puntos del decreto seguirán igual.

La alcaldesa concluyó que todas las comunidades están realizando el mayor esfuerzo, así como las alcaldías locales, los comerciantes y los vecinos que están en juntas comunales y buscan recuperar el espacio público de barrios, para tener una buena cultura ciudadana junto a una buena cultura motera.