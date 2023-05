Nuevo enfrentamiento entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa: ahora fue por la Primera Línea

Un nuevo enfrentamiento se dio entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa; el detonante esta vez fue la permanencia en la cárcel de al menos 300 jóvenes de la Primea Línea. El presidente Petro aseguró que los esfuerzos por sacarlos de allí han fracasado por causa de la Fiscalía y Procuraduría.

"Tenemos más o menos 305 muchachos (as) presos por la movilización popular. Se vengó el Estado en ellos. La Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes a cualquier lugar ya el Fiscal del caso estaba diciendo terrorismo", comentó.

Agregó "y siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. 'Bueno, y los vamos a dejar en la cárcel', eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, es: jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar, y los coloca como un trofeo, miren tenemos 300 jóvenes presos".

Al ser indagado sobre estas declaraciones, el fiscal Francisco Barbosa reiteró que el Presidente no es su jefe ni el jefe de los jueces del país.

"Pues es que el Presidente como cree que es el Fiscal General de la Nación, entonces estamos ante un problema de fondo; él no hace parte de la rama judicial. Cómo hacemos para explicarle que primero no es mi jefe y segundo él no es la Fiscalía ni los jueces", respondió.

Seguidamente explicó que no le corresponde a la Fiscalía liberar a los jóvenes en prisión: "Los jueces de la república son autónomos en este país. La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la Primera Línea. Es ante jueces de la República que se presenta la solicitud y los jueces de la República cuando llegan ante un juez de control de garantías, miran su código y verifican si hay alguna condición o alguna razón para poder ordenar la libertad de esas personas, si no la encuentran niegan la salida y la libertad", precisó.

Barbosa recordó que "esas personas fueron capturadas por delitos entre los cuales se encuentran homicidios, se encuentran lesiones personales agravadas, destrucción de bien público...se adelantaron los procesos en el marco del debido proceso, ¿o a ustedes les parece que alias '19' era una persona que debía salir de la cárcel después de lo que ocurrió en Bogotá? No. Yo pido un poco de cordura de nuevo, porque es que volvemos otra vez a decir 'no es culpa mía, es culpa de los otros', 'yo no fui el responsable, fue otro', No, discúlpeme, es que el Presidente de la República no tiene facultad ni legal ni constitucional de indultar a colombianos para sacar a gente de la cárcel".

El fiscal Barbosa dijo también que "el día que ganó las elecciones, públicamente me dijo 'yo le solicito al Fiscal que suelte a los presos, a los de la Primera Línea', me tocó mandarle un mensaje: 'más bien solicítelo al Congreso, que cambie la ley en Colombia'".

Y finalizó indicando que "por supuesto que rechazo la expresión de que nosotros somos responsables por la no liberación de los miembros de la Primera Línea, los responsables de que estén presos son los de la primera línea, o los grupos de personas que están allá porque cometieron delitos".