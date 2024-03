Nuevo golpe al Gobierno por reforma a la salud: senadores no apoyarán ponencia alterna

Con el fin de votar cuanto antes la ponencia de archivo de la reforma a la salud, los senadores que firmaron este documento enviaron una carta a la mesa directiva de la Comisión Séptima en la que solicitan convocar cuanto antes el debate del proyecto para adelantar la votación.

La solicitud está firmada por los ocho parlamentarios que firmaron la ponencia negativa, quienes consideran que es urgente definir el futuro de esta iniciativa, de cara a la opinión pública.

“Los ocho senadores de la Comisión Séptima de Senado, que suscribimos y apoyamos la ponencia negativa con solicitud de archivo del Proyecto de Ley 339 de 2023 Cámara y 216 de 2024 Senado, "Reforma a la Salud", hacemos un llamado respetuoso para que, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales, se convoque en el menor tiempo posible a sesión de la Comisión con el fin de anunciar y dar debate al proyecto de Reforma a la Salud presentado por el gobierno”, indican.

Asimismo, los legisladores dejan claro que no cambiarán de opinión en torno al proyecto y tampoco respaldarán una ponencia alternativa, tal y como pretende impulsarlo el Gobierno.

“Los senadores firmantes, consideramos urgente y necesario que los colombianos conozcan el destino de la iniciativa en la Comisión Séptima, dejando claro a la opinión pública qué, no retiraremos las firmas de la ponencia negativa, no cambiaremos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos, es insostenible, de igual manera no apoyaremos una reforma alternativa a la salud y si esperamos que se convoque a sesión ordinaria para dar la discusión del proyecto y proceder con la votación, conforme lo ordena el numeral 6 del artículo 79 de la Ley 5 de 1992 y demás normas concordantes”, manifestaron.

La misiva está firmada por los senadores Lorena Ríos, de Colombia Justa – Libres, Nadia Blel y José Alfredo Marín, del Partido Conservador, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, Norma Hurtado, del Partido de la U, Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático y Berenice Bedoya, de la ASI.