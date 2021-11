El Nuevo Liberalismo nombró a los nuevos integrantes de la dirección política del partido, en la cual hará presencia el concejal Carlos Fernando Galán y presentó la estrategia que implementarán para conformar las listas de candidatos al Congreso de la República.

En medio de un pronunciamiento público que hicieron los miembros de esa colectividad, quedó claro que en los próximos días se reunirán para tomar decisiones importantes, entre ellas, si continúan o no en de la Coalición de la Esperanza de cara a las elecciones presidenciales.

Según Carlos Fernando Galán, también estudiarán si las listas al Senado y la Cámara se presentarán de forma independiente o en el marco de la Coalición de la Esperanza como se estaba planeando.

“Es una propuesta que está sobre la mesa y que el partido va analizar porque algunos actores del partido han hecho parte de ese proceso, ahí ha estado Juan Manuel Galán en la coalición, pero siempre él manifestó en el marco de la coalición que la decisión sobre la lista al Congreso la tomaría el partido y no él de manera aislada”, indicó.

“En ese sentido, al empezar a operar como partido, una de las decisiones que tendremos que tomar con la militancia y quienes hicieron parte del partido y con los candidatos, es analizar el camino de si vamos a hacer una lista de coalición o si vamos a hacer una lista independiente del Nuevo Liberalismo y esa decisión la tomaremos en las próximas dos semanas”, añadió.

Adicionalmente, Galán dejó claro que el Nuevo Liberalismo todavía no tiene un candidato presidencial definido, razón por la cual tendrán que ponerse de acuerdo sobre un mecanismo que les permita escoger aspirante en caso de que haya varios interesados en presentarse.

“Hay otras personas que han manifestado su interés de presentarse por el Nuevo Liberalismo, el partido no ha definido su candidato presidencial aún y en ese proceso participarán quienes demuestren un interés de participar, quien ser candidatos y se sometan al proceso que defina el partido para la selección de candidato que tendrá que ser democrático”, añadió.

Frente al senador Rodrigo Lara, quien ya presentó la solicitud formal para ser militante y precandidato de esa colectividad, Galán dijo: “el partido quiere invitarlo a que haga parte, él ya ha manifestado su intención, es un tema jurídico, pero políticamente le decimos bienvenido a Rodrigo Lara al Nuevo Liberalismo, nosotros queremos que esté acá”.

El concejal Carlos Fernando Galán, codirector del Nuevo Liberalismo, explicó que las listas al Congreso de la República deberán estar conformadas por personas que tengan convicciones claras y que defiendan las ideas y principios de la colectividad.

“El Nuevo Liberalismo no va a reciclar sectores políticos de maquinarias porque esa no es nuestra apuesta ni puede ser, porque eso afectaría el arranque de la nueva etapa del partido, entonces no vamos a abrir la puerta a maquinarias ni organizaciones que simplemente están buscando un aval para ver por donde aspiran, eso no será permitido en este partido”, indicó.

Galán dejó claro que quienes quieran ser candidatos al Congreso, deberán mostrar una clara fuente de financiación de sus campañas, para evitar la filtración de dineros ilegales.