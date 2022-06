Nuevo Liberalismo se declararía en independencia a gobierno de Gustavo Petro

Las fuerzas políticas se siguen acomodando, tras la victoria de Gustavo Petro en la Presidencia de Colombia. Con los apoyos que ha ido recibiendo y partidos como el Verde y el Partido Liberal, Petro y su fórmula vicepresidencial, constituirían un frente amplio que les permitirá trabajar en el ejecutivo y el legislativo.

Una de esas fuerzas ha sido el Nuevo Liberalismo, liderado por los hermanos Galán, quienes, en respuesta a una comunicación compartida por la periodista y excabeza de lista al Senado, Mabel Lara, la cual pedía entre otras cosas, formar gobierno de coalición con el ganador, Gustavo Petro. Petición que va en concordancia con la decisión de Lara de irse en segunda vuelta con la campaña del Pacto Histórico.

En la primera comunicación, Mabel Lara señala que, “tal cual me lo pidió Juan Manuel Galán, me he mantenido en el Nuevo Liberalismo, porque sigo creyendo viable la construcción de un partido que sume al cambio social de la mano de las banderas de Luis Carlos Galán”.

Lea también: Carolina Corcho, Mauricio Lizcano y Daniel Rojas en equipo de empalme de Petro



La misiva, que agrega que se ha pedido "revisar la posición asumida frente a la fórmula Petro-Márquez y abrir un diálogo franco, respetuoso y establece con la nueva administración”, fue suscrita por más de 10 personas, las cuales aspiraron al Congreso por las listas del Nuevo Liberalismo el pasado 13 de marzo, y quienes no lograron la votación para una curul en la corporación.

Tras esa comunicación, Juan Manuel Galán, director nacional del partido, señaló que, “respetamos el disenso y nunca pretenderíamos imponer pensamiento único en un partido democrático” y agregó en respuesta a quienes en medio de la segunda vuelta presidencial debieron irse con Petro, que “respetamos que, a título personal, ustedes optaran por apartarse de la decisión del partido”.

Frente a la posición que tomará el partido, la respuesta a Lara enfatiza en la idea del Camino “institucional y democrático”.

Le puede interesar: Estamos listos para trabajar con el nuevo Gobierno en el progreso del país: gremio azucarero

“La interlocución política que tenga el Nuevo Liberalismo con el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su convocatoria para un acuerdo nacional, será institucional (…) exclusivamente en cabeza del director nacional”, señalando a Juan Manuel Galán como única voz oficial para adelantar acuerdos en nombre del partido.

RCN Mundo pudo establecer que la posición política del partido de los hermanos Galán será la de la independencia, pues la figura de la oposición, ocupada por partidos como el Conservador y el Centro Democrático, no va en la la línea de sus ideas liberales.

La decisión debe tomarse oficialmente en el marco del estatuto de la oposición, luego del 20 de julio, día de inicio del nuevo Congreso.