Nuevo minSalud critica falta de prevención del actual sistema de salud en Colombia 

El nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una fuerte crítica al actual sistema de salud en el país, al señalar que debe existir igualdad en el derecho de atención de los colombianos, como lo establece la reforma a la salud.

El funcionario indicó que se puede permitir que en Colombia la salud sea un negocio que sigue afectando a los más vulnerables que no tienen una atención preventiva, razón por la cual no se les están detectando a tiempo las distintas enfermedades que puedan tener.

“Hay que hacer que la salud sea un derecho fundamental es que lo dice la ley del 2015 y queremos que nos atiendan a todos por igual, al doctor Roy Barreras le lograron encontrar un cáncer incipiente de colón, si hubiera sido un campesino usted cree que le hubieran hecho a él un examen riguroso o ejecutivo que llaman ahora, es por eso que el examen ejecutivo nos lo tendrían que hacer a todos los colombianos, no porque se los hacen a ciertas personas”, indicó.

Dijo además que una situación similar ocurrió con el presidente Gustavo Petro, a quien lograron detectar un cáncer incipiente gástrico.

“Es ahí en la salud donde se ve que hay unas personas privilegiadas, que les dan un tratamiento especial mientras que hay otras que ni siquiera tienen el derecho a tener una vacuna, alimentación o agua potable, o una atención de un especialista, por lo que buscamos cambiar eso”, explicó.

Jaramillo afirmó que no entiende cómo la gente le tiene miedo a la estatización del sistema de salud, si eso fue lo que se vio en la pandemia de la covid-19.

“Cómo puede la gente hablar de estatización si la infraestructura de este sistema de salud que tenemos si el 75% es privado, y nunca hemos dichos que vamos a expropiar o a comprar esas clínicas, no cuando les estamos diciendo que va haber un sistema mixto, entonces no se porque hablamos de estatizar o les da miedo hablar del estado”, indicó.

Recordó que en la época de la pandemia de la covid-19, el Estado fue el que atendió a los colombianos y las empresas.

“El Estado sacó recursos para darla a unas personas pobres una asistencia, sacó mucha plata para darle a las grandes empresas para que no se quebraran, entonces ahí si había estado, por lo que tiene que haber estado para la salud”, sostuvo.

El ministro criticó además la actualidad en materia de infraestructura en la que se encuentra la red hospitalaria en algunas regiones del país.

“Como sucede ahora que hay un hospital quebrado, que está en una situación precaria como el Quibdó, no esperemos que esperar a ver si están facturando si esa EPS le pagó a no al hospital, sino que podamos cubrir el servicio de salud, es por eso que tenemos que volver un poco atrás, en lo que se denomina el subsidio a la oferta”, dijo.

Agregó que es preocupante que hay hospitales, que en este sistema de negocio en donde volvieron la salud un negocio, no funcionan.

“En este sistema en el que no funciona está el hospital de San Andrés, Quibdó, Buenaventura y Tumaco, por lo que puedo hacer una lista larguísima de hospitales que no pueden funcionar, sino se les apoya o se les entrega los recursos para que puedan atender a la gente humilde y necesitada, por lo que tenemos abandonados por lo que tenemos abandonados los sitios que más necesitan de la atención del estado, por lo que el estado si tiene que estar presente, pero no estamos estatizando absolutamente nada”, puntualizó.