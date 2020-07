La nueva legislatura que comienza el próximo 20 de julio se instalará de manera virtual en el Congreso de la República debido a los altos niveles de contagio que se presentan en el país producto de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, había dudas sobre cómo debía adelantarse la votación para elegir a los nuevos presidentes de Senado y Cámara, teniendo en cuenta que la ley establece que dicha elección debe ser secreta.

Le puede interesar: Cambio Radical defiende postulación de Arturo Char para la Presidencia del Congreso

El saliente presidente del Congreso, Lidio García, sorprendió tras anunciar al país que el nombramiento de dichas mesas directivas, también será a través de voto virtual.

“Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual y para ello vamos a tener el acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría General de la Nación, para garantizar que esa elección sea transparente y sin ningún tipo de problemas”, reveló García en el programa oficial del Senado.

Según el saliente presidente del Congreso, las cifras de contagio en Bogotá están disparadas y las restricciones de movilidad que hoy tiene la ciudad impiden que pueda implementarse este proceso de forma presencial.

“Van a cerrar toda la ciudad, el centro de la ciudad está cerrado y no podemos hacerlo de manera presencial porque no podemos estar más de 50 personas en un mismo sitio reunidos, no podemos tener allí a senadores mayores de 70 años, hay congresistas que tienen enfermedades preexistentes”, añadió.

Dijo que convocar al Congreso en pleno sería un completo riesgo epidemiológico en medio de esta situación tan difícil que enfrenta el país.

En contexto: Arturo Char sigue consolidando mayorías para la Presidencia del Congreso

Otra de las opciones que se estudiaba para la elección de la mesa directiva, era la ubicación de urnas regionales en Concejos o Asambleas ubicadas en puntos estratégicos a los cuales los parlamentarios pudieran llegar.

La mayoría de las bancadas de los partidos políticos representados en el Senado de la República han ratificado el respaldo al congresista Arturo Char, de Cambio Radical, para ser el próximo presidente del Congreso.

Char y los integrantes de la mesa directiva que lo acompañarán, serán los primeros en llegar a esos cargos a través de esta modalidad de votación, la cual se implementará después del fallo de la Corte Constitucional que avaló las sesiones virtuales del poder Legislativo.