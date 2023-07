Nuevo rifirrafe en redes entre Petro y Claudia López por el metro de Bogotá

Una nueva discusión en redes sociales se registró este miércoles, entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el metro de la ciudad.

Según señaló la mandataria de los capitalinos, "para claridad. Ni el presidente ha pedido ni mi Alcaldía ha acordado parar el Metro de Bogotá. Con los estudios completos y aprobados por la interventoría ayer empezó la construcción del viaducto con seis nuevos frentes de obra y 4.200 personas trabajando a toda marcha. Vamos en el 24% de ejecución y al final del año llegaremos a 35%”, sostuvo López.

Le puede interesar: 'Presidente: ¡No desproteja más a Bogotá!': Claudia López a Petro por ola de inseguridad

La alcaldesa de Bogotá recalcó que no se puede llegar a un acuerdo sin estudios oficiales. “En la mesa técnica con el Gobierno nacional, se acordó desde mayo que el Ministerio de Transporte haría unos estudios con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SIC) sobre la alternativa, que cumpla los criterios de ley y beneficio costo. A la fecha seguimos a la expectativa de la presentación de dichos estudios”, indicó.

López concluyó que todavía no ha recibido una respuesta, por parte del Gobierno, para seguir con el diálogo de poder soterranizar el Metro. “La semana pasada me encontré en la instalación del Congreso con el ministro de Transporte y me contó que seguían trabajando con la SIC en esos estudios”, afirmó.

Ante estas afirmaciones, el presidente Gustavo Petro sostuvo también por Twitter que, "entonces dada la respuesta de la Alcaldía de Bogotá que pediremos por escrito, entendemos que el Gobierno nacional, financiador mayoritario de la obra, ha sido engañado".

Lea también: Petro me pidió parar la primera línea del metro a cambio de su apoyo político: Claudia López

El jefe de Estado también hizo alusión a un trino del ministro de Transporte, William Camargo, en el que señala que "en @MinTransporteCo recibimos ayer el anuncio e la fase de inicio de construcción del viaducto de la Primera Línea de @MetroBogota. Reconocemos la importancia de avanzar en la implementación de este proyecto estratégico para el Gobierno nacional y para la ciudad".