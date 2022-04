Nunca en mi vida ha sido una opción renunciar: Sergio Fajardo sobre acuerdo con Rodolfo Hernández

El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, confirmó que ha entablado conversaciones con Rodolfo Hernández para avanzar de cara a la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con Fajardo, hay puntos en comunes con el exalcalde de Bucaramanga y que cualquier acuerdo que se haga tomará tiempo.

“Estamos conversando. Por el momento desplegamos toda nuestra capacidad. En esa conversación él está trabajando, nosotros estamos trabajando, tenemos un tiempo para seguir avanzando, empujando y transformando". Y enfatizó: "nunca en mi vida ha sido una opción renunciar, yo no he renunciado a nada”.

Sobre los resultados de las últimas encuestas presidenciales, Fajardo indicó que “tengo que seguir trabajando, luchando por las ideas que representamos y por la Colombia que nosotros queremos para avanzar en un cambio que cuide a nuestro país y que no caigamos en la destrucción de un enfrentamiento. (...) yo no voy a descalificar las encuestas porque no me luce, nunca lo he hecho”, dijo.

A diferencia de Sergio Fajardo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández señaló que las encuestas son números que corresponden a un universo de colombianos en ciertas ciudades, que emiten una tendencia de cómo van a votar.

“Cuando yo estaba de candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, yo nunca aparecí en las encuestas. Cuando aparecí, aparecí con el 4 % y el día de las elecciones saqué el 32 %, qué quiere decir eso, que en el último mes se forma las opiniones de los colombianos de quién vamos a elegir”.

Además para el candidato, “se están formando gavillas politiqueras, que quienes hacen parte de esas gavillas ya arruinaron a Colombia y pretenden seguir gobernando. Vamos a ver si los colombianos siguen votando por sus propios verdugos”.

Finalmente, sobre los acercamientos con Sergio Fajardo, Hernández manifestó que, “hemos estado hablando de cómo mejorar la calidad de vida a los colombianos en tres propósitos: No robar, no mentir y no traicionar a los colombianos”.

“Bajo ese esquema, aceptamos que la encuesta que saliera esta semana o la semana entrante, el resultado que arrojara al ganador debía recibir el apoyo del perdedor. Al parecer, en la última encuesta, yo estoy en el 14% y Fajardo desafortunadamente en el 6%, entonces lo que esperamos es que él para hacerle honor a su palabra la cumpla y me apoye. Ahí sí con ese apoyo vamos a ver quién es quién”, concluyó Hernández.