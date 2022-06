“Nunca había tenido tanto miedo como ahora”: Rodolfo Hernández ante amenazas

Al pedir a los colombianos que entiendan su ausencia en diferentes actos públicos a los cuales tenía programado asistir, el candidato presidencial Rodolfo Hernández indicó que nunca había sentido tanto miedo como ahora, luego de recibir amenazas de muerte en su contra.

El candidato a la presidencia fue enfático al mencionar, a través de un video, que fue publicado en sus redes sociales, que tiene razones de peso para sentir temor por su vida.

Hernández señaló que “los colombianos me van a entender, es nuestra responsabilidad de todos los colombianos no permitir que se acabe con la democracia, así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar, eso es lo que yo les digo y lo que estoy viendo, además, tengo información sobre acciones que están planeando para más adelante ejecutarlas, la verdad nunca me había dado miedo, ahora sí lo tengo, y yo creo que con sobradas razones”.

Añadió el candidato presidencial que “Colombianos entiéndame, excúsenme, que me tocó cancelar algún recorrido que tenía como el que tenía de la virgen de Chiquinquirá, a la gente de Montería, a la gente de Quibdó que vive en la miseria por estos politiqueros corrompidos, que se roban todo y no generan ninguna esperanza sobre esa población más humilde de nuestros hermanos colombianos”.

Estas declaraciones las entregó Hernández horas después de mencionar en una emisora que conocía sobre un posible plan para acabar con su vida, por tanto había tomado la decisión de cancelar todas las apariciones en público hasta el día de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, es decir el próximo 19 de junio.

Igualmente, el candidato Hernández hizo un llamado urgente a la unión para defender la democracia.