“Nunca he estado prófugo, mi inocencia será ratificada”: Arturo Char tras ser capturado

Luego de su llegada en las últimas horas a Barranquilla, procedente de Estados Unidos, el exsenador Arturo Char se entregó a las autoridades e hizo algunas aclaraciones en su cuenta de X, en donde recordó que no está prófugo de la justicia y que confía en que su inocencia quedará demostrada.

“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE. UU., por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país.”, inició aclarando el exsenador.

También, recordó que fue iniciativa suya agilizar los trámites para comparecer ante la justicia y nunca trató de evadir el llamado.

“Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la Honorable Corte”, aclaró el exsenador.

Además, explicó que estaba viviendo en Estados Unidos por algunos temas netamente personales y porque únicamente en su contra sólo había una investigación y no había sido emitida ninguna medida judicial contra él.

“Mi inocencia será rarificada en lo que queda por delante del proceso . Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra . Y resolver mi situación de manera favorable rápidamente”.

Migración Colombia y unidades de la Dijín los trasladaron a Bogotá y se espera que hoy comparezca ante un juez de la Corte Suprema en la Sala de Instrucción de la calle 72, en el norte de la capital del país.