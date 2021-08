“Nunca he estafado a nadie”: Gustavo Bolívar anuncia acciones legales contra Bruno Díaz

El senador Gustavo Bolívar respondió a las acusaciones hechas por el actor Bruno Díaz, quien señaló al legislador de Colombia Humana de haberle “robado” a su hijo, que falleció sin recibir el pago de una deuda de más de 200 millones de pesos por la instalación de unos paneles solares en el hotel de propiedad de Bolívar en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca.

En un video que publicó en sus redes sociales, el senador explicó que en muchas ocasiones intentó acercarse a Bruno para lograr unos acuerdos de pago, pero no fue posible sostener una comunicación con él.

Ante toda la polémica que se suscitó por las acusaciones contra Bolívar, el congresista anunció que presentará acciones legales para amparar su buen nombre, tras los señalamientos hechos en su contra.

“Voy a tomar acciones legales porque tengo que defenderme de cuanta calumnia aparece. Yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo y las voy a aportar, para que la justicia sepa que nunca he robado ni he estafado a nadie, antes regalo dinero”, indicó.

Bolívar afirmó que “se sale de los cabellos que yo sea capaz de estafar a alguien y menos a un amigo, eso nunca ha pasado y por eso dejo las pruebas de que por todos los medios intenté hablar con Bruno para cancelar la deuda del hijo, con el hijo hablé varias veces y le había pedido un poco de paciencia”.

El congresista dijo que aunque entiende el dolor que como padre está sufriendo Bruno Díaz por el supuesto suicidio de su hijo, eso es óbice para que el actor lo ataque con calumnias.

“Tendré que desvirtuar esto ante la ley y por eso anuncio acciones legales para limpiar mi nombre porque nunca en la vida he robado a nadie, ni he estafado a nadie”, insistió.

Gustavo Bolívar señala que sabe quien está detrás de estas acusaciones en su contra e insistió en que se trata de compañeros suyos de la oposición.

“Con el perdón de Bruno, se quien está detrás de este video, sé que el video no es espontáneo, tiene mucha producción, sé qué personas me quieren destruir y se que no son los del uribismo, porque ni siquiera ellos son tan bajos como los propios compañeros”, manifestó.

Gustavo Bolívar no dio más detalles sobre los verdaderos responsables de estas acusaciones en su contra, pero insinuó que lo sucedido podría tratarse de una circunstancia derivada de la polémica por la elección de la Segunda Vicepresidencia del Senado.