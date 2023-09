“Nunca he sacado ni un millón de votos”: Petro se defiende por declaraciones de su hermano

Sin negar las polémicas declaraciones de su hermano, el presidente Gustavo Petro respondió al supuesto ingreso de votos a la campaña presidencial de 2022 en regiones cuestionadas como Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio.

“Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá Antioqueño”, dijo Petro en su cuenta de X.

Agregó que “nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”.

En contexto: Juan Fernando Petro revela de dónde salieron los votos que llevaron a la victoria a su hermano

El mandatario dijo que su “triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá”.

Ante las críticas por las declaraciones de su hermano Juan Fernando Petro, el mandatario insistió en su teoría de que “ganó porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”.

Cabe mencionar que en la entrevista que concedió Juan Fernando Petro al programa Los Informantes de Caracol TV, que "nosotros vimos que entre el Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”.

Más información: "Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger": Petro desmiente a su hermano

“Claro, porque nosotros estuvimos allá. Allá adentro entendieron, nosotros no fuimos a negociar nada”, agregó en la entrevista.

La polémica se centra en la visita que hizo Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota en abril de 2022, en plena campaña presidencial durante varias horas y en compañía del ahora Comisionado de Paz, Danilo Rueda.