Odebrecht: Empresario Gabriel Dumar salpicó la campaña reeleccionista de Santos

El empresario Gabriel Dumar, condenado por el caso Odebrecht, salpicó a la campaña reeleccionista presidencial de Juan Manuel Santos, al señalar que hubo un supuesto aporte de dineros de la multinacional brasileña.

Esta declaración fue realizada en desarrollo del juicio que se adelanta contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, en relación con el supuesto pago de sobornos de la compañía Odebrecht.

“Como estaba relatando los dineros que le entregue a Bernardo (El 'Ñoño' Elías), esa reunión fue para el mes de abril o mayo del año 2014. Esa reunión era el lanzamiento de la campaña Santos Presidente en Córdoba”, dijo Dumar.

Durante su intervención como testigo hizo referencia a las personas que supuestamente participaron de dicha reunión: “estaban todos los líderes del grupo denominado la 'Ñoñomanía', que era el grupo Bernardo Elías lideraba y asistieron varios directivos de la campaña Santos presidente”.

Igualmente reveló que “estuvo el doctor Roberto Prieto, que si no estoy mal era el gerente de la campaña en primera vuelta, estuvo el doctor Sergio Diazgranados, estuvo el doctor Miguel Pico, estuvo Bernardo Elías y estaban todos los líderes de la Ñoñomanía en el departamento”.

Según el empresario luego de esa reunión Bernardo ‘El Ñoño’ Elías le pidió un monto que osciló entre los 700 a los 800 millones de pesos. “Yo no tengo conocimiento si él se los entregó a Robert Prieto o no, eso fue lo que él me dijo".

El empresario también hizo referencia a un supuesto interés que tenía la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, en que fuera impulsado el otrosí de la vía Ocaña – Gamarra, a favor de la multinacional brasileña Odebrecht.