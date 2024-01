Olímpica a Petro: Cierre fue por factura electrónica y no por deudas tributarias

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tomó nuevamente una medida de cierre temporal de la Olímpica ubicada en el Centro Comercial Portal 80.

Esta medida estará vigente desde el 2 hasta el 4 de enero del presente año. Frente a la decisión de la DIAN, el presidente Gustavo Petro reaccionó aseverando que “por favor, paguen los impuestos...”, posteó.

Ante esto, la cadena de supermercados respondió ante dichas acusaciones hechas por el mandatario, afirmando que el procedimiento desarrollado por la DIAN corresponde a una presunta falta por incumplimiento en los procesos de facturación electrónica.

“Y no a algún tipo de falta en el pago de las obligaciones tributarias u otro tipo de procedimiento”, sostuvo Olímpica

Asimismo, la cadena de almacenes aseguró que acata la decisión establecida, más no la comparte, pues "ha aplicado siempre toda la regulación existente para el proceso de facturación electrónica tal como en los procedimientos previos a esta decisión lo demostró”.

En esa misma línea indicaron que la compañía en todos sus procesos “es respetuosa de las normas y leyes que existen en el país para mantener su operación”.

Sin embargó, la DIAN resaltó que este almacén únicamente entregaba la factura electrónica a los clientes previamente registrados, mientras que, los no registrados, salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales para descargarlas a través de la página web.

“Lo cual constituye requisitos adicionales a los establecidos para la expedición de factura electrónica. Por tanto, se concluyó en el procedimiento que los clientes no registrados no recibían su factura electrónica, a menos que se sometieran a procedimientos no contemplados por la norma”, afirmó la Dian.

Ahora bien, esta acción se suma a una serie de intervenciones recientes de la Dian, que parece estar intensificando sus esfuerzos en la supervisión y sanción de posibles irregularidades en el proceso de facturación de diversos establecimientos.

Finalmente, la DIAN informó que durante el año 2023 se impusieron 355 sanciones de cierre a nivel nacional a establecimientos comerciales, debido a diversas irregularidades en el proceso de facturación.

Aproximadamente, el 25% de estas sanciones tuvieron lugar en la capital colombiana, afectando a diversos sectores comerciales, locales en centros comerciales y grandes superficies.