ONG de DD.HH. confía en que CorteIDH condene a Colombia por desaparecidos de la 'Operación Orión'

La directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), María Victoria Fallon, quien representa los casos de desaparecidos en la Comuna 13 en Medellín en el marco de la 'Operación Orión', se refirió al avance que ha tenido el caso y que ahora será abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En diálogo con RCN Radio, la abogada reveló detalles del caso de Arles Edison Guzmán Medina, desaparecido el 30 de noviembre de 2002 cuando se encontraba en su negocio junto con su esposa.

"Arles Edison Guzmán era un joven de 29 años que estaba recién casado. Él con su esposa trabajaban en un negocio de venta de pollos asados que tenían en el barrio 20 de Julio de la comuna 13, y, el 30 de noviembre de 2002, fue buscado en horas de la noche por dos paramilitares cuando se encontraba trabajando, porque tenía que responder unas preguntas al comandante", contó Fallon.

Sus familiares no pudieron hacer nada para que no se lo llevaran y, desde ese día, no han sabido nada de Arles. "Cuando ocurrió la operación Orión, el grupo interdisciplinario llegó a unos acuerdos con el Gobierno Nacional para que viajaran a Medellín y escucharan a las víctimas en la comuna 13".

La abogada Fallon dijo que "ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentamos un informe y declararon responsable al Estado de Colombia haciendo un análisis de los hechos, declarando cuáles fueron los derechos que se violaron con estas acciones que se desarrollaron en contra de Arles".