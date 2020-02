ONU no tiene por qué andar opinando sobre la estructura del Estado: Mindefensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, aseguró que la fuerza pública siempre está dispuesta al mejoramiento de la prestación de sus servicios a la ciudadanía, tras conocerse informe de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia.

Trujillo García afirmó que las normas institucionales de esas fuerzas son sólidas y criticó la propuesta del representante de la ONU, Alberto Brunori, de que la Policía Nacional haga parte del Ministerio del Interior.

"Me parece que (Brunori) excedió su mandato, me parece que no corresponde a lo que es el término de mandato del relacionamiento que existe entre el Gobierno Nacional y esa oficina, recientemente renovado", sentenció.

Brunori "no tiene que andar opinando, como lo hizo, en la estructura institucional del Estado. No faltaría más que ahora la Oficina de las Naciones Unidas venga a señalar qué es lo que debe hacerse en materia constitucional", dijo.