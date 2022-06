ONU pide a candidatos presidenciales respetar resultado de la segunda vuelta

Mireia Villar Forner, coordinadora residente de la ONU en Colombia, hizo un llamado este viernes a que los candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, respeten el resultado de las elecciones de segunda vuelta del próximo 19 de junio.

"De nuestra parte lo que quisiéramos trasladar, y lo hicimos previo a la primer ronda, es una invitación a la participación masiva, el voto de todos va a ser muy importante", pero también "una aceptación de los resultados; esperaríamos que ocurra como pasó en primera vuelta, que haya una aceptación temprana, no solo por parte de la ciudadanía sino de los candidatos mismos", dijo Villar.

La coordinadora de la ONU también consideró importante que quien sea elegido presidente, asuma la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC.

"Este Acuerdo de Paz necesita ser implementado en su integralidad, entendemos que esa es la voluntad, de lo que hemos recibido de las campañas, y hay que seguir implementándolo. Este Acuerdo trae una oportunidad muy fuerte de resolver los problemas originales que causaron el conflicto", expresó Mireia Villar.

Agenda de transformación

Según la ONU, Colombia necesita una agenda de transformación que incluya el replanteamiento de las relaciones con la sociedad, los mercados y el medioambiente.

Eso señala un documento titulado "Una agenda común por Colombia", contiene tres grandes ejes y diez "agendas impostergables" para el país.



"No son un plan de Gobierno pero sí apuntes e indicaciones (...) Los elegimos porque consideramos que son una agenda transformadora", dijo Villar al señalar que esta agenda, en la cual trabajaron las distintas agencias del organismo en el país, "es una visión completa de lo que la ONU piensa".



El primer eje propuesto es "una institucionalidad fortalecida que garantiza la paz y que facilita un nuevo modelo de gobernanza en todo el territorio", señala el documento.



En esencia, se trata de que el Gobierno trate de llegar a las regiones olvidadas de manera "eficiente y transparente", no solo con la fuerza pública sino también con servicios sociales, justicia y educación, y "con una postura distinta en cuanto a dialogar con la ciudadanía", indicó la coordinadora residente de la ONU.



"Pensamos en un Estado y un Gobierno que sea capaz de imaginar una Colombia con las luces largas y no con las luces cortas", explicó sobre la visión amplia de país que se propone, "todo de la mano de la implementación del acuerdo de paz" firmado en 2016.



En cuanto al segundo eje, es el de "una economía que proteja el planeta y a las personas y un sector privado que apueste por el desarrollo sostenible".



Al respecto, Villar defendió un "cambio fundamental" en el mercado para transformar los modos de producción y consumo y que se impulse el bienestar de las personas.



"Les hablamos del potencial de transformación que tiene Colombia y en particular la economía, para que sea un lugar donde resolvamos problemas sociales, económicos y medioambientales, y un llamado muy fuerte a que las empresas se posicionen en sociedad y sean parte de la coalición con la que queremos avanzar hacia el desarrollo sostenible", expresó.

El tercer eje del documento presentado a los candidatos contempla "un sistema de protección social que garantice la inclusión social y productiva durante todo el ciclo de vida".

Este punto tiene que ver con "la necesidad de ampliar la solidaridad" para que "la inclusión social y productiva llegue al mayor número posible de ciudadanos", señaló Villar.

Según la Oficina de la ONU en Colombia, en febrero, cuando fue presentado el documento a los distintos candidatos, había once campañas presidenciales "y se tuvo la oportunidad de tener reuniones de seguimiento con quienes estuvieron interesados" y las solicitaron.