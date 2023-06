El senador Alexander López, quien fue elegido como presidente del Congreso hasta el final de la legislatura, comenzó una serie de reuniones con los partidos políticos para tratar de lograr acuerdos que permitan sacar adelante los proyectos que está impulsando el Gobierno Nacional.

La idea es conseguir consensos para salvar las reformas sociales que hoy están en la cuerda floja por cuenta del ‘plan tortuga’ que se está implementando de parte de algunos congresistas, para que las propuestas no salgan adelante.

“Nosotros no vamos a dejar de insistir en que las reformas que hemos presentado al Congreso salgan adelante, es una prioridad no solo para el Gobierno, sino para el pueblo colombiano, que requiere una reforma laboral, una reforma pensional y una reforma a la salud; esa es nuestra tarea y no vamos a dejar de insistir en ello”, indicó.

Dijo que ya se están logrando los primeros compromisos frente a la reforma laboral, la cual sería votada muy pronto en primer debate en la Cámara de Representantes.

“Hay unos temas de la reforma laboral que se han ido depurando y aspiramos que el proyecto se vote. Nosotros hemos decidido concertar algunos artículos que han propuesto los conservadores y liberales y sobre esa ruta estamos construyendo”, manifestó el dirigente político.

Sobre la reforma pensional, Alexander López solo se limitó a decir que “los acuerdos están avanzando y eso avanza bien”.

El presidente del Senado también dijo que ya sostuvo un encuentro con la bancada del Partido de la U y los legisladores se mostraron dispuestos a respaldar la polémica reforma a la salud que ya está en su segundo debate en el Congreso.

La llamada ‘operación tortuga’ que hay en el Capitolio Nacional, cuya estrategia consiste en dañar el quórum durante las sesiones en las que se discuten los proyectos, ha impedido que las reformas pensional y laboral puedan ser tramitadas en primer debate.