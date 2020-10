Oposición acusa al uribismo de desafiar llamado a no injerencia en elecciones de EE.UU.

Ante el video que circula en redes sociales donde el expresidente Álvaro Uribe manifiesta su apoyo a una candidata republicana al Congreso de los Estados Unidos, sectores de oposición anuncian que este es un claro desafío a las políticas de ese país, a propósito de la solicitud realizada por el embajador de ese país en Colombia, Philip S. Goldberg.

El embajador Goldberg instó a los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló que esa injerencia en los asuntos de los Estados Unidos podría tener repercusiones políticas a futuro sobre la relación que existe con el país norteamericano.

En contexto: Revuelo por presunta injerencia de políticos colombianos en elecciones de EE.UU.

"Este es un abierto desafío al llamado de no injerencia y creo que tendrá repercusiones futuras sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, puesto que el Centro Democrático ha desarrollado una acción concertada, planificada y organizada para influir en las elecciones, tanto presidenciales como las del Congreso en los Estados Unidos", indicó Cepeda.

"No ha pasado 24 horas desde que el Embajador de Estados Unidos en Bogotá hiciera un llamado a que los líderes políticos colombianos no intervenga en el proceso electoral que se está dando en EE.UU., cuando aparece un video en el que se ve al expresidente Álvaro Uribe Vélez llamar a votar por la candidata republicana de la Florida, María Elvira Salazar, al Congreso de ese país", agregó.

Análisis

Analistas sobre política internacional señalan que no es fácil que políticos colombianos no tomen partido por uno u otro candidato en los Estados Unidos.

El excanciller Rodrigo Pardo indicó que si los candidatos presidenciales en Estados Unidos se refieren a Colombia, es imposible creer que los políticos colombianos no lo hagan.

"Hemos oído a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos hablar de Colombia y es imposible que no lo hagan, y es imposible también que no haya personas interesadas en la política colombiana que no se refieran a la realidad de Estados Unidos", señaló Pardo.

El representante del Centro Democrático, Juan David Vélez, quien es acusado de hacer campaña en favor de Donald Trump, manifestó que por su doble nacionalidad, también pertenece al partido Republicano de los Estados Unidos.

"Como ciudadano colombo-americano me apego a los derechos constitucionales y legales los cuales influyen el derechos de participar y opinar de política, y al derecho a la libre expresión. En mi trabajo como político y ciudadano siempre prima el respeto a la diferencia y al fortalecimiento de la democracia", señaló el congresista.