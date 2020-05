Oposición acusa a Mindefensa de liderar nueva operación silencio en caso de 'chuzadas'

Durante un debate de control político organizado en la plenaria del Senado de la República por el escándalo de las chuzadas y seguimientos a periodistas y personalidades del país, hubo duras acusaciones de parte de senadores de la oposición contra el Gobierno Nacional.

El senador Iván Cepeda arremetió contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y lo acusó de ser el responsable de una nueva “operación silencio”, que tiene como propósito no dar con los responsables de estos hechos.

“El ministro Holmes Trujillo nos notificó que se va a comenzar una investigación de la Justicia Penal Militar por supuesta fuga de información secreta y nos dice que lo que procede en este momento es desatar una investigación, que es una cacería de brujas, contra los oficiales que han estado actuando de una manera recta dentro del Ejército”, indicó.

“Entonces tenemos una segunda fase de la operación silencio al interior del Ejército. El ministro amenaza con desatar una operación de mordaza contra la libertad de expresión en Colombia”, manifestó.

Cuestionó además que dentro de las Fuerzas Militares exista una especie de “puerta giratoria” que consiste en mover temporalmente de sus cargos a los responsables de las interceptaciones ilegales, mientras baja la marea del escándalo.

“Lo dijo claramente la revista Semana: Cuando las operaciones de inteligencia ilegal quedan al descubierto y estalla el escándalo, siempre ocurre lo mismo, los integrantes son trasladados a puestos administrativos por sus jefes, mientras la marea del escándalo baja y meses después regresan para comenzar un nuevo encargo”, dijo.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar dijo que es imperativo que el Gobierno Nacional revele los nombres de los oficiales que están siendo investigados por estos hechos.

“Hay un encubrimiento señor ministro, y es que usted no ha querido revelar los nombres y dice que no lo hace aduciendo la presunción de inocencia, el debido proceso, la reserva del sumario y porque supuestamente no quiere mancillar el nombre de las Fuerzas Militares revelando estos nombres, cuando son esos uniformados los que ya están mancillando el nombre de la Fuerza Pública”, indicó.

Los miembros de la oposición afirmaron que son más de 200 los oficiales que podrían estar involucrados con el escándalo de las chuzadas, que presuntamente se estaban haciendo desde el Ejército Nacional.