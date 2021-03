Sectores de oposición protestaron por la nueva Reforma Tributaria que presentará el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla ante el Congreso de la República para que sea debatido en este año.

Los congresistas hicieron alusión a la compra de aviones para la Fuerza Aérea Colombiana en medio del golpe económico que ha dejado la pandemia por las medidas de emergencia.

El representantes de la Alianza Verde, Fabián Díaz, reprochó que el Gobierno Nacional haya destinado más de 10 billones de pesos para la compra de aviones para la Fuerza Aérea Colombiana y presentara una reforma tributaria para recaudar esa misma cantidad en cobro del IVA.

Díaz afirmó que el Gobierno Nacional está "despilfarrando recursos del país" en la compra de las aeronaves y la producción del programa televisivo 'Prevención y Acción'.

"Mientras quieren meterle la mano al bolsillo al pueblo colombiano, el Gobierno Nacional sigue despilfarrando los recursos que son del pueblo, si supuestamente no hay recursos y no hay plata y se requiere una nueva reforma tributaria, entonces no nos explicamos por qué andan queriendo gastarse más de 10 billones de pesos en aviones de guerra", señaló el Congresista de la oposición.

Por su parte, el representante, David Racero de la lista Decentes afirmó que con esos 10 billones de pesos se habría podido subsidiar a las empresas que quebraron por los efectos económicos de la pandemia.

"A quién le cabe en la cabeza y cómo lo pueden justificar que esos 10 billones de pesos no hubiesen servido para la reactivación económica, es completamente inconsecuente e irracional en términos económicos pero peor aún, inmoral", señaló el Congresista.

Ante la compra de estos aviones, la fuerza pública justificó que los nuevas aeronaves reemplazaran una vieja flota que están poniendo en peligro la vida de los pilotos.