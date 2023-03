Oposición califica como “amenaza” la advertencia de Roy Barreras sobre nuevo ‘estallido social’

En algunos sectores del Congreso de la República no cayó bien que el presidente de esa corporación, Roy Barreras, haya advertido que si no se aprueban las reformas, podría haber un nuevo estallido social en Colombia.

La oposición asegura que se trata de una “amenaza” que va en contravía de la independencia que tienen los poderes del Estado.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia dijo que se trata de “una especie de amenaza al Congreso y a la institucionalidad en la que dicen que si no se hace lo que el Gobierno quiere, entonces van a prender nuevamente la 'Primera Línea', con la que casi acaban Colombia y pretendían derrocar al presidente Duque y eso es inaceptable”.

El senador David Luna, de cambio Radical, afirmó que el Congreso de la República no está para cumplir labores notariales en favor de todas las iniciativas que el Gobierno de turno quiere impulsar.

“Roy Barreras está repitiendo las palabras del presidente Petro en el balcón, han venido amenazando al Congreso de mucho tiempo atrás y han señalado que si no les aprueban y les aplauden lo que ellos quieren, van a pedirle a la ciudadanía que cierre el Congreso. Yo creo que la ciudadanía no es boba, ni traga entero y va a hacer todo lo posible para respaldar a las personas que toman decisiones con base en la evidencia, no en el populismo, recuerden que en el Congreso está representado todo el país”, sostuvo.

El presidente del Senado hizo un llamado a los partidos de la coalición para que se mantengan en el centro y se logren acuerdos específicos con el presidente Gustavo Petro para sacar adelante las reformas laboral, pensional y de salud, que son las que el país está pidiendo.