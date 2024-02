Aunque la plenaria del Senado alcanzó a resolver la mayoría de los 50 impedimentos presentados por los congresistas para el trámite de la reforma pensional, la discusión del proyecto tuvo que aplazarse por falta de quórum.

La oposición emprendió una estrategia y la mayoría de los congresistas se retiró del recinto y dañó las mayoría con el ánimo de evitar el avance de la iniciativa.

La senadora Paloma Valencia dijo que “es una estrategia de la oposición que tenemos que usar. Cuando somos poquitos, pero disciplinados, logramos mucho si utilizamos la disciplina, salirse, entrarse, estar aquí hasta el final para no perder ningún debate, pero no hacerles el quórum para dificultar la aprobación”.

La congresista advirtió que si bien la ponencia alternativa que presentó el Partido de la U tiene algunas mejoras, la propuesta aún no le convence del todo.

“Como está a mí no me gusta, me da mucho miedo, la alternativa de la senadora Norma Hurtado tiene algunas mejoras, pero hay que bajar el umbral a un salario mínimo porque el hueco pensional de subsidiar tres salarios para todos los colombianos sigue siendo muy costoso”, manifestó.

Los partidos continúan muy indecisos frente al proyecto de ley. La bancada conservadora determinó respaldar la propuesta alternativa del Partido de la U, que contiene algunas de las ‘líneas azules’ que se plantearon desde el principio.

Miembros de la bancada de gobierno, como la senadora Martha Peralta, reconocen que son poco optimistas frente al trámite de este proyecto de ley.

Este miércoles se retomará el debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado de la República con la votación de los impedimentos restantes y el posible inicio de la discusión de las ponencias negativas presentadas por algunos parlamentarios.