Tras ser aprobado en tercer debate, en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de seguridad ciudadana, impulsado por el Gobierno Nacional, el senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara, Katherine Miranda, anunciaron que denunciarán ante la Corte Constitucional esta iniciativa, la cual, según ellos, “criminaliza la protesta social”.

De acuerdo con Cepeda, “la llamada ley de “seguridad ciudadana” que aprueba el uribismo en el Congreso es un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.

En ese contexto, anunció que además de interponer una demanda contra esta iniciativa ante la Corte Constitucional, “enviaremos el texto aprobado a la Comisión Interamericana de DD.HH. -@CIDH para que constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.

Por su parte, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, sostuvo que “la ley de seguridad ciudadana de este nefasto gobierno: criminaliza la protesta social, crea delitos y aumento penas, permite el uso indiscriminado de las armas por parte de los ciudadanos. ¡Le abre la puerta al paramilitarismo en pleno diciembre y de espaldas al país!”.

La iniciativa busca regular el uso de armas y dispositivos menos letales, así como modificar el Código Penal, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En ese sentido, pretende endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el Código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas.

El representante a la Cámara, Juan Manuel Daza, uno de los autores y ponentes de este proyecto, aseguró que “la seguridad empezamos a corregirla cuando los ciudadanos de bien se pueden defender. Porque eso disuade al criminal que hoy está empoderado. Aquí no estamos criminalizando ninguna protesta”, dijo.

Explicó además que, “quienes cometan delitos van a ir presos bajo un procedimiento rápido y ya no tendrán la excusa donde siempre salían libres y donde el ciudadano veía cómo no se hacía justicia. Este es un mensaje claro a la delincuencia, se les acabó el jueguito de andar violentando a la ciudadanía y que no pasara nada”.