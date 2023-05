Oposición denuncia que el Gobierno no quiere garantizar su seguridad

Hay revuelo en el Congreso de la República por las notificaciones que han recibido algunos parlamentarios de parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que les advierten que sus esquemas de seguridad serán reducidos.

Los legisladores que se han visto afectados con esta medida emprendieron una protesta para no votar los proyectos que está impulsando el Gobierno en el Congreso, hasta que les den una solución a esta situación.

El senador David Luna aseguró que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, les habría dicho en una reunión que solo tendría la intención de atender los requerimientos de los congresistas de la coalición.

Le puede interesar: Oposición radicó ponencia negativa para hundir la ley de sometimiento

“Le pedimos al señor Ministro del Interior que nos respete, nosotros podemos ser pocos pero tenemos el respaldo popular de una serie de colombianos. Hasta que el señor ministro del Interior no le pida excusas a esta bancada, nosotros no volveremos acompañar los debates por usted programados y por esa razón nos retiramos de esta sesión de protesta con el doctor Luis Fernando Velasco”, indicó Luna.

La senadora Paloma Valencia aseguró que es muy grave que el Gobierno Nacional no tenga la intención de darle garantías a los miembros de la oposición, máxime cuando los grupos ilegales están ejerciendo presiones en las regiones.

“Están obligando a la gente inscribir la cédula para votar por los candidatos ilegales, situación que se repiten el Caquetá y en varios municipios del Huila y el Gobierno diciendo que solamente tiene garantías para los de gobierno, que no las tienen, qué vamos a esperar los de oposición. Y todos los que digamos no a la ley de sometimiento nos estamos poniendo un Inri en la cabeza porque si no hay garantías ni para los del Pacto, imagínese lo que significa en este país decir que nos vamos a apoyar la impunidad”, manifestó.

Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió diciendo que no es cierto que no se le quiera dar garantías a los integrantes de la oposición.

Lea también: Reforma laboral: Oposición radicó ponencia negativa para archivar el proyecto

“No es cierto, yo estuve hablando con el doctor Motoa sobre unos temas de seguridad y recordé que la oposición tiene un estatuto especial que puede generar unos espacios especiales de oposición y el doctor Motoa prefirió retirarse y luego el doctor Luna da una constancia que comienza a desdibujarse cuando trata como trató al presidente de la República. Uno no puede asumir ese tipo de actitudes, hay que hablar con cabeza fría para generar los debates en el Congreso”, sostuvo.

Lo cierto es que los congresistas no asistirán a las sesiones para votar proyectos del Gobierno hasta tanto haya una pronta solución sobre lo que ocurre con los esquemas de protección.