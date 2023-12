Oposición en Colombia califica como “inaudita” la liberación de Álex Saab

En Colombia algunos sectores políticos se han pronunciado sobre la liberación de Álex Saab, señalado de ser el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

La oposición asegura que se trata de un desacierto y advierten que Saab es una de las personas que más cuestionamientos tiene sobre el manejo de los dineros con los que se habrían enriquecido líderes del régimen chavista en el vecino país.

La primera en cuestionar la actuación de la administración del mandatario norteamericano Joe Biden, fue la senadora María Fernanda Cabal, quien recordó que Saab participaba en las transacciones de oro por comida y gasolina.

“Inaudita la liberación del bandido de Alex Saab, más de cinco años se demoraron las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en identificar el recorrido del oro, como pasaba desde el arco minero de Venezuela a Turquía, seguía a Hong Kong y se dirigía a México donde los carteles son los dueños de las cajas clap, que luego entran por el lago de Maracaibo a distribuirla entre los pobres venezolanos que hoy tienen que comer lo que el régimen les dice como si fueran pájaros enjaulados”, indicó.

“Inaudito que Alex Saab que ha sido el cerebro, el que tiene todos los dineros de Chávez, de las guerrillas y que debe saber cosas de Gustavo Petro, esté hoy libre. Inaceptable esa decisión del Gobierno de los Estados Unidos cuando en Colombia seguimos poniendo los muertos en la lucha contra el narcotráfico”, añadió.

El representante Hernán Cadavid asegura que esto es un triunfo del régimen de Venezuela, comandado por Maduro, al que señala de ser un dictador y un violador de derechos humanos.

“La liberación de Álex Saab es otro triunfo de Nicolás Maduro, no se entiende como una persona que no respeta libertades, que vulnera los derechos humanos, que no permite unas elecciones libres, tiene todavía mayores concesiones y nuevos gestos por parte de los Estados Unidos”, dijo.

“No se entiende como un dictador como Nicolás Maduro arrinconó y está ganando el pulso, ante sectores de la comunidad nacional, permitiendo la liberación de una persona absolutamente cuestionada y que además mucho sabe de negocios de sectores de políticos colombianos con el régimen de Venezuela”, añadió.

La liberación de Álex Saab, que se encontraba recluido en una prisión de Miami desde el 2021, se dio a cambio de la también liberación de algunos norteamericanos que se encuentran retenidos en Caracas.