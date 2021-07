Oposición iza la bandera al revés en instalación del Congreso y estalla polémica

En medio de su intervención en el Salón Elíptico del Congreso de la República, la representante a la Cámara de la oposición, María José Pizarro, puso sobre el atril una bandera de Colombia al revés y un casco de la denominada 'Primera Línea' en las protestas que desató toda una polémica en las redes sociales y por otros congresistas.

"Usamos los cascos para recordarle al país el momento que vivimos, un homenaje a las decenas de jóvenes que murieron en las protestas del paro nacional y todos aquellos resultaron heridos. Un acto simbólico con un mensaje de dignidad y de verdadera independencia", dijo la congresista Pizarro.

A raíz de esta situación congresistas de otros partidos políticos lo calificaron como una ofensa al país en medio de la celebración del Día de la Independencia.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, publicó la foto de la congresista Pizarro pero la puso al revés diciendo: "Listo, corregido el error con la bandera".

Además, varios usuarios del Twitter rechazaron la izada de la bandera de Colombia al revés y la utilización de los cascos por parte de los congresistas de la oposición.

"No a la violencia de ninguna índole, porque esa primera línea no da buena espina, para expresarle no hay q taparse, que viva la libertad y la paz, no la represión de ninguna forma, este es un país precioso, pero no se puede dejar tomar por la delincuencia de ninguna índole", trinó el usuario @Ftigre27.

El usuario @afernandezl publicó "Lo que se ve es a representantes de TODOS los partidos de izquierda promoviendo nuevos movimientos subversivos, lo único que van a lograr es condenar a la violencia a jóvenes que teniendo cupo en la universidad no quieren ir a estudiar. Uds son unos irresponsables".

Sin embargo, hubo otros que apoyaron la decisión, uno de ellos fue el senador Gustavo Bolívar, quien también publicó en su Twitter una foto con la bandera al revés y un casco.

"#LaBanderaComoEs Arriba el rojo sangre derramada por los jóvenes que suplicaban al Estado una oportunidad y el Estado les respondió con represión brutal. Por nuestros jóvenes todo", dijo Bolívar.

Algunos usuarios de las redes mostraron el apoyo a los congresistas. "Cascos y gafas para algunos es terrorismo, para los que queremos empezar la construcción de un nuevo país son símbolos de cambio", publicó @navysomar.