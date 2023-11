Oposición pide hundir proyecto que encarece el impuesto predial: “Es la tapa del descaro”

Duras críticas ha recibido el Gobierno Nacional por la radicación de un proyecto de ley que podría elevar considerablemente el costo del impuesto predial en el país.

La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, establece que el aumento de dicho gravamen podría llegar al 300%, dependiendo del costo del inmueble que tenga una persona.

Para la oposición, esta iniciativa es “la tapa del descaro”. El senador David Luna asegura que esto demuestra que el presidente Petro no representa el cambio que la ciudadanía estaba esperando.

“Pretender aumentar el impuesto predial hasta un 300% es la tapa del descaro del presidente Petro, es la demostración de su desconexión con la ciudadanía, con sus dolores, con sus sufrimientos. En momentos donde la vivienda cae, donde las tasas de interés están altas, lo que está buscando no es nada distinto que profundizar la recesión de nuestra economía. A los ciudadanos les tocará vender sus activos, sus casas para poder pagar el predial”, indicó.

Y añadió: “presidente Petro, usted no representa el cambio, lo que está representando es el hundimiento de la sociedad que con sus sufrimientos no es atendida por su Gobierno”.

Luna le pidió a los congresistas de todos los partidos políticos hundir esta iniciativa legislativa que afectará gravemente el bolsillo de los colombianos y que va en contra de todos y no solo de los más ricos.

“Yo le pido a todos los congresistas que de manera unánime advirtamos y pronunciemos un no colectivo, independientemente del partido, porque aquí lo que se pretende defender es la billetera, son los ahorros, es el sueño de millones de colombianos que durante años han hecho un esfuerzo para comprar una vivienda. Este no es un proyecto de ley que afecta a los ricos, es un proyecto que afecta a toda la sociedad, en particular a los que menos tienen”, aclaró.

El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, dijo que defenderán la ley que está vigente, la cual prohibió el incremento del impuesto predial de forma exorbitante.

“No permitiremos q deroguen la Ley 1995 (del @CeDemocratico) que prohibió crecimientos por encima del IPC+ 8% en el impuesto predial unificado. Votaremos de forma negativa esta propuesta del gobierno Petro q quiere aumentar el predial entre el 150% y el 300%”, indicó.

El proyecto de ley comenzará su discusión en los próximos días en el Congreso de la República.