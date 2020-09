Oposición pide la renuncia del Ministro de Defensa 

La congresista criticó el accionar del director de la Policía Nacional general Óscar Aterhortúa y opinó que se debe presentar una reestructuración en la Policía para que sea más cívica y desarmada.

"Es clave una reflexión para que la ciudadanía vuelva a confiar en la Policía Nacional y eso empieza por una reforma radical, sacar la Policía del Ministerio de Defensa, sacarla del fuero penal militar y crear un cuerpo de Policía de seguridad ciudadana desarmado", indicó.

Por su parte, el representante Inti Asprilla precisó que el Ministro de Defensa debe renunciar porque ha demostrado que no es apto para el cargo.

"El hecho de no haber aceptado que existe abuso policial, de demorarse en pedir perdón a las víctimas en el caso de Javier, el hecho de no haber resultado en las 13 muertes durante las protesta contra la Policía, todo eso demuestra que el Ministro de Defensa no ha dado resultados en su cargo y por ello debe renunciar", señaló.