Oposición pide que nuevo magistrado de C. Constitucional se declare impedido para algunas demandas

Más información: "Más del 50% de las entidades no presentaron medidas preventivas para elecciones": Defensoría

“Soy una persona absolutamente independiente y el presidente me conoce así. He ejercido mi profesión de esa manera, con absoluta independencia, que esté prestando mis servicios profesionales con mucha dedicación en este momento, no hace que pierda mi independencia, ni mi forma de ver el mundo”, señaló en la plenaria del Senado.

Vladimir Fernández también se comprometió en el Congreso con impulsar desde su nuevo cargo la búsqueda de un gran acuerdo nacional para sacar adelante las reformas sociales que está pidiendo la ciudadanía.