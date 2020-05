La investigación que anunció el fiscal general, Francisco Barbosa, en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, tras presuntamente ser salpicado en el caso de la 'ñeñepoítica', causó revuelo en varios sectores del país.

La oposición rechazó esta indagación y advirtió que podría tratarse de un “mandado”, para que la campaña del hoy presidente Iván Duque, no fuera la única cuestionada por estos hechos.

En ese sentido, indicaron que debe ser la propia Fiscalía la que revele los audios del ‘ñeñe’ Hernández, en los que supuestamente Petro resulta mencionado.

El senador Alexander López, dijo que “aspiraría que el fiscal no esté actuando con un direccionamiento desde la Casa de Nariño y si el fiscal se atreve a generar este tipo de especulaciones, lo que debe hacer el fiscal es presentar los audios y que el país y la justicia puedan actuar y no generar toda esta cortina de humo tan grande, porque todavía no hemos escuchado los audios de los que él habla”.

En contraste, el Centro Democrático a través del senador Ciro Ramírez, respaldó que se adelanten las investigaciones respectivas para determinar lo que verdaderamente ocurrió.

“Es importante anotar que la Fiscalía es la que investiga y hasta ahora está investigando, no está imputando cargos, no está llamando a juicio, solo está indagando a la campaña de Iván Duque y a la de Gustavo Petro. Yo puedo decir porque me consta, que la campaña del presidente Duque fue manejada con toda rigurosidad y transparencia, porque fueron muy estrictos en el manejo de los recursos”, manifestó.

Otros senadores como Iván Cepeda, indicaron que la actitud del fiscal general es sorprendente. Cuestionó que no se hubiera impedido la salida del país de María Claudia ‘Caya’ Daza, quien era la secretaría privada de Álvaro Uribe.

“Queremos ver actuaciones serias de la Fiscalía y la pregunta que hacemos es si más bien el fiscal debiera declararse impedido ante la muestra de laxitud en este proceso, por sus relaciones personales con el presidente de la República y el senador Uribe”, sostuvo.

En el conservatismo, según dijo el senador Juan Diego Gómez, también son partidarios de que las autoridades investiguen a fondo lo que sucedió con el caso de la ‘ñeñepolítica’ y que se conozcan las pruebas de estos hechos.