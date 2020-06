Oposición presentará queja disciplinaria contra el comisionado Miguel Ceballos

Duras críticas recibió el alto comisionado Miguel Ceballos, durante un debate que se desarrolló en el Congreso, sobre la política de paz implementada por el Gobierno del presidente Iván Duque.

Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino acusaron al funcionario de promover el desmonte del acuerdo firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

Según Cepeda, Ceballos ha dejado de cumplir con las funciones que le otorga la Constitución y por eso anunció que presentará una acción judicial en su contra.

“Vamos a entablar en contra suya una queja disciplinaria por violar la Constitución, lesionar el derecho a la paz de los colombianos, incumplir la implementación del acuerdo de paz y actuar con mala fe en cada una de las responsabilidades que le corresponden en su cargo”, manifestó.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino indicó que la implementación del acuerdo de paz ha sido prácticamente nula.

“La responsabilidad del doctor Ceballos es la de ser el alto comisionado para el desmonte del acuerdo de la paz”, indicó.

Sanguino también aseguró que con Ceballos en ese cargo, hay “un escenario de incumplimiento de los acuerdos, un incremento de la violencia en nueve regiones del país, un aumento del asesinato de líderes sociales y excombatientes y una reactivación del conflicto armado en regiones donde el acuerdo de paz había permitido su disminución”.

Los congresistas consideran también que el Gobierno ha generado un pésimo precedente al ponerse del lado de gobiernos como los que dirigen Donald Trump y Jair Bolsonaro. “Colombia está al lado de las fuerzas atidemocráticas y totalitarias del espectro internacional (…), esa vergüenza debe terminar”, sostuvo Iván Cepeda.

La oposición también señaló que no cree mucho en la versión que entrega el comisionado de paz en sus respuestas, en donde advierte que no ha sostenido reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para hablar de la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha antiterrorismo.