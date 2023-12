Oposición radicó ponencia de archivo que busca hundir la reforma laboral del Gobierno

Este lunes la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio inicio al trámite de la reforma laboral del Gobierno con la votación de los impedimentos para dar vía libre a la discusión del articulado.

Al tiempo, los representantes Jairo Humberto Cristo de Cambio Radical y Andrés Forero del Centro Democrático, radicaron la ponencia de archivo del proyecto, al considerarla inconveniente para el país.

“Consideramos que esta reforma laboral del Gobierno Nacional es inconsecuente e inoportuna, la misma ministra del trabajo ha reconocido que esta reforma no va a crear nuevos empleos, por el contrario el Banco de la República plantea que podría destruir 450 mil empleos formales”, argumentó Forero.

El congresista de oposición agregó que además se teme que la reforma “no propicia la formalización laboral y va a incentivar una mayor conflictividad entre trabajadores y empleadores, en un momento muy difícil para la economía colombiana donde el último trimestre del que tenemos registro, implicó un número recesivo”.

La ponencia de archivo deberá discutirse y votarse con prioridad en la Comisión Séptima y en caso de aprobarse, hundiría de manera automática la reforma presentada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Este lunes el polémico proyecto inició su trámite en medio de fuertes cuestionamientos, pues se votaron los impedimentos sin que estuviese agendado en el orden del día, lo que a juicio de algunos congresistas constituye un vicio de procedimiento.

“Estamos viendo que por desconocimiento o por ignorancia nuevamente se están cometiendo graves vicios insubsanables en las reformas del Gobierno Nacional y en este caso la reforma laboral. No es posible y la Ley Quinta no lo permite que se empiecen a votar impedimentos de un proyecto que no están en el orden del día”, explicó la representante Katherine Miranda.